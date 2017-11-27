Рыков: хорошо, что «Барысу» не засчитали два гола, а гол СКА засчитали

Защитник СКА Егор Рыков прокомментировал победу над «Барысом» со счётом 9:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Не получилось десять голов забить. Но вообще, провели хорошую игру, реализовали свои моменты. Конечно, перерыв в пять дней пошёл на пользу, тем более у нас были долгие перелеты до этого. Восстановились, провели тренировки. Первые пять минут были тяжеловаты, но потом раскатались.



Хорошо, что «Барысу» не засчитали два гола, наш гол засчитали. Хорошо, что за нас сыграли. Ничего страшного, что долго ждали. Следующий матч — с «Авангардом». Команда мастеровитая, хорошая. Будем готовиться», — передаёт слова Рыкова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.