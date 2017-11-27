Итоги дня МХЛ: «Локо» забил восемь голов «Капитану», «Мамонты» — «Алтаю»

В МХЛ завершился очередной игровой день, вместивший в себя десять матчей.



«Авто» на домашнем льду оказался сильнее «Омских Ястребов» — 5:3.

«Чайка» в результативном матче уступила «Крыльям Советов» — 4:7.

«Ирбис» уверенно обыграл «Ладью» — 5:2.

«Мамонты Югры» одержали разгромную победу над усть-каменогорским «Алтаем» — 8:1.

«Локо» разгромил ступинский «Капитан» со счётом 8:2.

«Сарматы» дома уступили «Стальным Лисам» — 1:2.

«Атланты» потерпели поражение от «Спартака» — 3:5.

СКА ни разу не забил «Красной Армии» — 0:2.

«Рига» уступила «Тайфуну» — 2:3 Б.

«Куньлунь» обыграл московское «Динамо» — 4:1.