Итоги дня МХЛ: «Локо» забил восемь голов «Капитану», «Мамонты» — «Алтаю»

В МХЛ завершился очередной игровой день, вместивший в себя десять матчей.
«Авто» на домашнем льду оказался сильнее «Омских Ястребов» — 5:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2017, понедельник. 16:30 МСК
Авто
Екатеринбург
5 : 3
1:0, 2:1, 2:2
Омские Ястребы
Омская область
1:0 – Шарипов (Галюк) – 15:40 (5x5), 2:0 – Севостьянов (Дербенёв, Дубовик) – 31:57 (5x4), 3:0 – Кошелев (Обидин, Богатырёв) – 32:33 (5x5), 3:1 – Асташевский (Зубов) – 39:35 (5x5), 4:1 – Обидин (Кошелев) – 41:07 (5x5), 5:1 – Обидин (Муравьёв) – 43:27 (5x4), 5:2 – Баданин (Баданин) – 49:52 (5x5), 5:3 – Сердюк – 56:27 (5x5)
«Чайка» в результативном матче уступила «Крыльям Советов» — 4:7.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
4 : 7
1:4, 2:1, 1:2
Крылья Советов
Москва
0:1 – Лялин (Дмитричев, Садретдинов) – 09:35 (5x4), 0:2 – Вяткин (Рыженьков) – 14:42 (4x5), 0:3 – Садретдинов (Белоглазов) – 17:02 (5x4), 1:3 – Рунов – 17:26 (4x5), 1:4 – Вяткин (Дмитричев) – 18:33 (5x5), 1:5 – Дмитричев (Садретдинов, Белоглазов) – 24:03 (5x5), 2:5 – Томилов (Клопов) – 34:42 (5x5), 3:5 – Коломаров (Шаманин, Панчук) – 39:17 (5x4), 3:6 – Кевлин (Садретдинов, Ермачихин) – 40:21 (5x5), 3:7 – Кевлин (Михасёнок, Каптелин) – 58:02 (5x5), 4:7 – Рунов (Жилов, Чайка) – 59:21 (5x5)
«Ирбис» уверенно обыграл «Ладью» — 5:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Ирбис
Казань
5 : 2
0:0, 2:1, 3:1
Ладья
Тольятти
1:0 – Вильданов (Пьянов, Кондратьев) – 23:39 (5x5), 1:1 – Поляничев – 36:27 (5x5), 2:1 – Тумченко (Ахметгалиев) – 39:28 (4x5), 3:1 – Купчихин (Ситдиков, Тумченко) – 52:25 (5x5), 3:2 – Лапков – 52:48 (5x5), 4:2 – Ситдиков (Крутов, Купчихин) – 54:21 (5x4), 5:2 – Пьянов (Князев, Хакимзянов) – 58:12 (5x4)
«Мамонты Югры» одержали разгромную победу над усть-каменогорским «Алтаем» — 8:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
8 : 1
3:0, 2:1, 3:0
Алтай
Усть-Каменогорск
1:0 – Башкиров (Денисевич) – 02:08 (5x5), 2:0 – Башкиров (Чусовитин) – 05:30 (5x5), 3:0 – Башкиров (Голоднюк, Юшкевич) – 15:56 (5x5), 4:0 – Гаврилович (Журавлёв) – 21:47 (5x5), 4:1 – Шевченко (Гусейнов, Епишев) – 23:34 (5x4), 5:1 – Попов (Яремчук, Ваулин) – 27:13 (5x5), 6:1 – Башкиров (Чусовитин, Голоднюк) – 44:51 (5x5), 7:1 – Чусовитин (Башкиров) – 47:56 (5x5), 8:1 – Голоднюк (Денисевич, Чусовитин) – 58:20 (5x5)
«Локо» разгромил ступинский «Капитан» со счётом 8:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2017, понедельник. 18:00 МСК
Локо
Ярославль
8 : 2
0:1, 6:0, 2:1
Капитан
Ступино
0:1 – Капкин (Казаков) – 11:14 (5x5), 1:1 – Жуков (Денежкин) – 23:49 (5x5), 2:1 – Рыбаков – 31:28 (5x5), 3:1 – Червоненко (Денежкин, Жуков) – 34:19 (5x5), 4:1 – Слепец (Рыбаков, Стальнов) – 34:41 (5x5), 5:1 – Червоненко (Жуков) – 38:00 (5x5), 6:1 – Гутик (Николаев) – 39:31 (5x5), 7:1 – Слепец (Рыбаков, Стальнов) – 43:31 (5x5), 8:1 – Слепец – 52:23 (5x4), 8:2 – Казаков (Капкин, Гендунов) – 55:00 (5x5)
«Сарматы» дома уступили «Стальным Лисам» — 1:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Сарматы
Оренбург
1 : 2
1:0, 0:1, 0:1
Стальные Лисы
Магнитогорск
1:0 – Куров (Юлбарисов) – 14:59 (5x4), 1:1 – Коновальчук (Абдуллин, Олейников) – 32:24 (5x5), 1:2 – Шешин (Олейников, Мишаков) – 51:53 (5x5)
«Атланты» потерпели поражение от «Спартака» — 3:5.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2017, понедельник. 19:00 МСК
Атланты
Московская область
3 : 5
2:1, 1:2, 0:2
МХК Спартак
Москва
1:0 – Демидов (Зимин, Сотский) – 01:57 (5x5), 1:1 – Ревацкий (Круженков, Кузьменко) – 14:48 (5x5), 2:1 – Клепко (Дудкин) – 16:48 (5x5), 2:2 – Тришин (Леванов, Первов) – 23:32 (5x5), 2:3 – Розанов (Первов) – 33:00 (5x5), 3:3 – Христов (Силантьев, Морозов) – 38:54 (5x4), 3:4 – Шалагин (Сорокин) – 41:50 (5x5), 3:5 – Круженков (Царёв, Кузьменко) – 47:09 (5x5)
СКА ни разу не забил «Красной Армии» — 0:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2017, понедельник. 18:30 МСК
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
0 : 2
0:1, 0:0, 0:1
Красная Армия
Москва
0:1 – Назаров (Филин) – 10:32 (5x5), 0:2 – Филин (Мокрицын) – 59:18 (en)
«Рига» уступила «Тайфуну» — 2:3 Б.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2017, понедельник. 19:30 МСК
ХК Рига
Рига
2 : 3
2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1
Тайфун
Приморский край
1:0 – Калькис (Фёдоров, Прижевойтс) – 01:23 (5x5), 2:0 – Фёдоров (Синегубов) – 06:09 (5x4), 2:1 – Ткачков (Садыков) – 26:20 (5x5), 2:2 – Епифанов (Кочергин, Кожухов) – 38:19 (5x5), 2:3 – Раров – 65:00 ( ПБ)
«Куньлунь» обыграл московское «Динамо» — 4:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2017, понедельник. 20:00 МСК
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
4 : 1
0:0, 0:1, 4:0
МХК Динамо
Москва
0:1 – Круглов (Зайцев, Панкратов) – 29:13 (5x5), 1:1 – Виитанен (Забабурин, Калейниковас) – 42:38 (5x4), 2:1 – Харинов (Стрижов, Свобода) – 43:24 (5x4), 3:1 – Свобода (Крутий, Цуриков) – 50:43 (5x5), 4:1 – Калейниковас (Хуан) – 51:19 (5x5)
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