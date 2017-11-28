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«Коламбус» проиграл «Монреалю», Панарин сделал одну передачу

Хоккей

«Коламбус Блю Джекетс» проиграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:3 и прервал свою шестиматчевую серию побед.

В первом периоде ворота Сергея Бобровского поразили Брендан Галлахер (4-я минута) и Джонатан Друен (9). Во второй двадцатиминутке Пьер-Люк Дюбуа с передачи Артемия Панарина отыграл одну шайбу (37), но большего «мундиры» не добились. Точку в матче поставил Эндрю Шоу, забивший в пустые ворота на 59-й минуте.

Вратарь Сергей Бобровский отразил 25 из 27 бросков.

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Видео гола Дюбуа с передачи Панарина можно посмотреть также на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2017, вторник. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
3 : 1
2:0, 0:1, 1:0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Галлахер – 03:11 (5x5), 2:0 – Друен (Питри, Гальченюк) – 08:10 (5x4), 2:1 – Дюбуа (Андерсон, Панарин) – 36:08 (5x5), 3:1 – Шоу (Пачьоретти, Плеканец) – 58:36 (en)

«Виннипег Джетс» разгромил «Миннесоту Уайлд» со счётом 7:2.

«Дикари» вели со счётом 2:0 в первом периоде благодаря голам Джейсона Цукера и Криса Стюарта. Однако затем забрасывал только «Виннипег». Авторами голов стали Йоэль Армиа, Марк Шайфли, Джейкоб Троуба, Мэтью Перро, Кайл Коннор, Брайан Литтл и Блейк Уилер. Защитник Дмитрий Куликов сделал одну передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2017, вторник. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
7 : 2
2:2, 2:0, 3:0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 – Цукер (Койл, Олофссон) – 08:01 (5x5), 0:2 – Стюарт (Каллен, Фолиньо) – 13:54 (5x5), 1:2 – Армиа (Хендрикс, Моррисси) – 15:47 (5x5), 2:2 – Шайфли (Уилер, Коннор) – 17:15 (5x4), 3:2 – Троуба (Шайфли, Копп) – 30:57 (5x5), 4:2 – Перро (Армиа) – 34:19 (5x5), 5:2 – Коннор (Уилер, Шайфли) – 45:13 (5x4), 6:2 – Литтл (Шьяро, Элерс) – 46:18 (5x5), 7:2 – Уилер (Коннор, Куликов) – 53:26 (5x5)
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