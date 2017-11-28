«Коламбус» проиграл «Монреалю», Панарин сделал одну передачу

«Коламбус Блю Джекетс» проиграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:3 и прервал свою шестиматчевую серию побед.



В первом периоде ворота Сергея Бобровского поразили Брендан Галлахер (4-я минута) и Джонатан Друен (9). Во второй двадцатиминутке Пьер-Люк Дюбуа с передачи Артемия Панарина отыграл одну шайбу (37), но большего «мундиры» не добились. Точку в матче поставил Эндрю Шоу, забивший в пустые ворота на 59-й минуте.



Вратарь Сергей Бобровский отразил 25 из 27 бросков.

События дня НХЛ. Бобровский переписал ещё один рекорд «Коламбуса» А Кросби успешно заменил травмированного Малкина.

Видео гола Дюбуа с передачи Панарина можно посмотреть также на официальном сайте НХЛ.

«Виннипег Джетс» разгромил «Миннесоту Уайлд» со счётом 7:2.



«Дикари» вели со счётом 2:0 в первом периоде благодаря голам Джейсона Цукера и Криса Стюарта. Однако затем забрасывал только «Виннипег». Авторами голов стали Йоэль Армиа, Марк Шайфли, Джейкоб Троуба, Мэтью Перро, Кайл Коннор, Брайан Литтл и Блейк Уилер. Защитник Дмитрий Куликов сделал одну передачу.