Торторелла: 1-й гол «Монреаля» был паршивым, редко увидишь такое от Бобровского

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал поражение в матче с «Монреаль Канадиенс» (1:3).

События дня НХЛ. Бобровский переписал ещё один рекорд «Коламбуса» А Кросби успешно заменил травмированного Малкина.

«Мы играли 40 минут, так делать нельзя. Первый пропущенный гол был паршивым. Нечасто такое увидишь от Бобровского. Я думал, команда своей игрой подбодрит его, но в первом периоде мы вообще не сражались. После этого мы провели 40 хороших минут, но не смогли переиграть Прайса и победить.



Мы 10 раз получали большинство, но не забили. Я устал разбирать наше большинство. У нас было 10 шансов. Сегодня проблема была в том, что мы не доводили дело до конца, создавая много моментов в большинстве. Последний раз я говорю про большинство, потому что уже устал это делать», — приводятся слова Тортореллы на официальном сайте НХЛ.

Видео гола Галлахера можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

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