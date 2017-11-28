Светлаков и Воля провели краткий разбор матча «Динамо» — «Авангард»

Известные шоумены Павел Воля и Сергей Светлаков посетили матч в Москве между «Динамо» и «Авангардом», который завершился со счётом 2:1.

Павел Воля и Сергей Светлаков посетили раздевалку московского «Динамо»

После победы «Динамо» опубликовало видео, названное «Краткий разбор матча «Динамо» — «Авангард» от Сергея Светлакова и Павла Воли».

Видео можно посмотреть также в официальной группе «Динамо» в социальной сети «ВКонтакте».

После матча артисты также посетили раздевалку бело-голубых и поблагодарили хоккеистов за хорошую игру.

Видео можно посмотреть также в «твиттере» корреспондента «Чемпионата» Павла Панышева.