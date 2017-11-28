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Стали известны цены на билеты матчей Кубка Первого канала

Хоккей

Перед нынешним розыгрышем московского этапа Еврохоккейтура ФХР представила билетную программу.

«Информация для лиц с ограниченными возможностями: для посещения матчей турнира на специально оборудованные места необходимо прислать заявку по электронной почте с указанием даты матча и контактной информации для обратной связи. По запросу ФХР дополнительно предоставит билет для одного сопровождающего. Обратите внимание, количество мест ограничено, а заявки принимаются до 7 декабря включительно.

Федерация хоккея России настоятельно рекомендует болельщикам не покупать билеты с рук. Организация не несёт ответственности за билеты, приобретённые у агентств, не являющихся официальными партнёрами ФХР. Убедительно просим вас сообщать нам по электронной почте о любых случаях несоответствия вышеуказанных цен и информации о реальной стоимости билетов в кассах, а также при возникновении сложностей при покупке билетов».

Фото: ФХР
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