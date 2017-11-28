Гулявцев: не было и мысли ставить Артамкина, основной вратарь — Гудачек

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев поделился впечатлениями от игры с «Металлургом» (3:2 ОТ).



«Доволен ребятами, как они отдавались. Мы проводим второй тяжелый матч. С «Трактором» отыгрывались со счета 0:2, сегодня в концовке, пропустив гол, вновь отыгрались и победили в овертайме. Это говорит о том, что у команды есть характер и она готова вытаскивать матчи. Даже где-то в усечённом составе. Но неплохо сыграл и вратарь. Матч у нас получился не без ошибок. Но турнирное положение обязывает нас сейчас каждый матч играть, как финальный.



Не было ли мысли повторить опыт с молодым вратарём Артамкиным? Знаете, мы ставили Артамкина, потому что у нас не совсем восстановился после простуды Гудачек. Сейчас Юлиус чувствует себя отлично. Он первый вратарь, и мысли такой не было. Играет он», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Металлург» уступил «Северстали», поражение стало четвёртым в пяти матчах