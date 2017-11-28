«Металлург» уступил «Северстали», поражение стало четвёртым в пяти матчах

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене потерпел поражение в овертайме матча с череповецкой «Северсталью», встреча завершилась со счётом 2:3 ОТ. Действующий вице-чемпион проиграл четыре из пяти последних матчей.



В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Оскар Осала и Денис Казионов. У «Северстали голы на свой счёт записали Юрий Трубачёв, Матей Странски и Максим Верёвкин.



Хоккейное сообщество „Чемпионата“ в социальной сети „ВКонтакте“

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.