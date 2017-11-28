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«Металлург» уступил «Северстали», поражение стало четвёртым в пяти матчах

Хоккей

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене потерпел поражение в овертайме матча с череповецкой «Северсталью», встреча завершилась со счётом 2:3 ОТ. Действующий вице-чемпион проиграл четыре из пяти последних матчей.

В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Оскар Осала и Денис Казионов. У «Северстали голы на свой счёт записали Юрий Трубачёв, Матей Странски и Максим Верёвкин.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2017, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
2 : 3
0:1, 0:0, 2:1, 0:1
Северсталь
Череповец
0:1 – Трубачёв (Рыбин) – 06:18 (5x5), 1:1 – Осала (Чибисов) – 41:18 (5x5), 2:1 – Казионов (Эллисон, Чибисов) – 54:31 (5x5), 2:2 – Странски (Евсеенков) – 56:34 (5x5), 2:3 – Верёвкин (Трубачёв) – 62:18 (4x3)
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