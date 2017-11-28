«Сибирь» проиграла «Йокериту», не сумев забраться в зону плей-офф

В Хельсинки местный «Йокерит» одержал победу над новосибирской «Сибирью», матч закончился со счётом 2:1. Команда Юкки Ялонена продлила удачную серию до четырёх выигранных встреч подряд.
В составе финского коллектива голы на свой счёт сумели записать Сами Лепистё и Ессе Йоэнсуу. Единственной заброшенной шайбой у «Сибири» отметился Андрей Сигарёв.
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