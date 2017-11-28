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«Сибирь» проиграла «Йокериту», не сумев забраться в зону плей-офф

Хоккей

В Хельсинки местный «Йокерит» одержал победу над новосибирской «Сибирью», матч закончился со счётом 2:1. Команда Юкки Ялонена продлила удачную серию до четырёх выигранных встреч подряд.

В составе финского коллектива голы на свой счёт сумели записать Сами Лепистё и Ессе Йоэнсуу. Единственной заброшенной шайбой у «Сибири» отметился Андрей Сигарёв.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2017, вторник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
2 : 1
0:0, 0:1, 2:0
Сибирь
Новосибирская область
0:1 – Сигарёв (Закриссон) – 38:15 (5x5), 1:1 – Лепистё (Гилрой) – 40:32 (4x3), 2:1 – Йоэнсуу (Лепистё) – 48:01 (5x5)
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