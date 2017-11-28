Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: 16-е подряд поражение ЦСК ВВС

В Молодёжной хоккейной лиге сегодня было сыграно три матча.



«Алмаз» на домашнем льду в серии буллитов уступил «Русским Витязям», встреча завершилась со счётом 3:4 Б.

«Локо» на своей арене одержал волевую победу над «Капитаном» со счётом 5:4.

«Кузнецкие Медведи» дома уступили в результативном матче «Реактору» — 4:7.

В Высшей хоккейной лиге прошло четыре игры.



«Ижсталь» одержала победу над «Торосом» — 4:2.

«Звезда» уверенно переиграла казанский «Барс» — 3:0.

«Химик» дома одолел ЦСК ВВС — 3:2.

«Нефтяник» обыграл «Молот-Прикамье» — 1:0.