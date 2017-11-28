Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: 16-е подряд поражение ЦСК ВВС

В Молодёжной хоккейной лиге сегодня было сыграно три матча.
«Алмаз» на домашнем льду в серии буллитов уступил «Русским Витязям», встреча завершилась со счётом 3:4 Б.
МХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2017, вторник. 18:30 МСК
Алмаз
Череповец
3 : 4
2:1, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1
Русские Витязи
Чехов
1:0 – Грачёв (Бакулин, Колесников) – 00:35 (5x5), 1:1 – Растворов (Ромаев, Гончаров) – 12:39 (5x5), 2:1 – Колесников (Морулёв, Хабаров) – 13:52 (5x4), 3:1 – Бакулин (Колесников, Грачёв) – 24:39 (5x5), 3:2 – Растворов (Дедов, Чуйков) – 26:40 (5x4), 3:3 – Ершов – 27:56 (5x5), 3:4 – Горохов – 65:00 ( ПБ)
«Локо» на своей арене одержал волевую победу над «Капитаном» со счётом 5:4.
МХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2017, вторник. 18:00 МСК
Локо
Ярославль
5 : 4
2:3, 1:1, 2:0
Капитан
Ступино
0:1 – Капкин (Меркулов) – 02:20 (5x5), 0:2 – Капкин (Меркулов, Казаков) – 04:47 (5x5), 1:2 – Гизатуллин (Романов, Павликов) – 05:02 (5x5), 1:3 – Меркулов (Пенышкин, Гараев) – 11:29 (5x5), 2:3 – Аноховский (Рыбаков) – 19:07 (5x4), 2:4 – Тютчев (Пенышкин, Меркулов) – 31:42 (5x4), 3:4 – Тювилин – 36:15 (5x5), 4:4 – Цыганов (Жуков, Гизатуллин) – 42:10 (5x5), 5:4 – Романов – 52:14 (5x5)
«Кузнецкие Медведи» дома уступили в результативном матче «Реактору» — 4:7.
МХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2017, вторник. 14:30 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
4 : 7
2:0, 1:3, 1:4
Реактор
Нижнекамск
1:0 – Сизиков (Рубан, Левашов) – 06:17 (5x4), 2:0 – Левашов (Олендаренко, Рубан) – 12:22 (4x5), 2:1 – Хафизов (Галеев, Пузанов) – 26:29 (4x5), 3:1 – Лудцев (Гилязеев) – 37:34 (5x5), 3:2 – Тимиров – 39:20 (5x5), 3:3 – Хисамутдинов (Хафизов, Пузанов) – 39:43 (5x5), 4:3 – Сизиков (Левашов, Рубан) – 40:48 (5x5), 4:4 – Пузанов (Галеев, Хисамутдинов) – 46:05 (5x5), 4:5 – Хафизов (Голубович, Пузанов) – 47:16 (5x4), 4:6 – Хисамутдинов (Голубович) – 48:48 (5x4), 4:7 – Голубович (Хафизов, Хисамутдинов) – 59:07 (5x4)
В Высшей хоккейной лиге прошло четыре игры.
«Ижсталь» одержала победу над «Торосом» — 4:2.
ВХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2017, вторник. 17:30 МСК
Ижсталь
Ижевск
4 : 2
0:1, 2:1, 2:0
Торос
Нефтекамск
0:1 – Емелин (Гришин, Баранов) – 18:57 (5x5), 1:1 – Черников – 29:02 (5x5), 1:2 – Емелин (Гришин, Ващенко) – 35:43 (5x4), 2:2 – Лапин (Боголейша) – 39:06 (6x5), 3:2 – Макаров – 44:50 (5x5), 4:2 – Баженов (Хабаров) – 57:49 (5x5)
«Звезда» уверенно переиграла казанский «Барс» — 3:0.
ВХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2017, вторник. 18:30 МСК
Звезда
Чехов
3 : 0
1:0, 2:0, 0:0
Барс
Казань
1:0 – Бякин (Подлубошнов, Силаев) – 16:07 (5x5), 2:0 – Антипов (Пешехонов, Тимирёв) – 22:50 (5x5), 3:0 – Подлубошнов (Крашенинников) – 32:52 (5x5)
«Химик» дома одолел ЦСК ВВС — 3:2.
ВХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2017, вторник. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
3 : 2
2:0, 0:2, 1:0
ЦСК ВВС
Самара
1:0 – Комаристый (Кузнецов) – 09:45 (5x4), 2:0 – Шацкий (Твердохлебов) – 14:13 (5x5), 2:1 – Степаненко (Феклистов) – 28:58 (5x5), 2:2 – Степаненко (Карпусь, Феклистов) – 34:39 (5x4), 3:2 – Шашков (Квартальнов) – 58:20 (5x5)
«Нефтяник» обыграл «Молот-Прикамье» — 1:0.
ВХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2017, вторник. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
1 : 0
0:0, 1:0, 0:0
Молот-Прикамье
Пермь
1:0 – Раисов (Демидов, Хапов) – 31:43 (5x4)
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