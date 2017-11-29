«Вегас» — «Даллас»: Факса оформил натуральный хет-трик за семь минут

Нападающий «Даллас Старз» Радек Факса оформил натуральный хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс».



Все три шайбы Факса забросил во втором периоде, между первым и третьим голом прошло шесть минут 46 секунд. При этом второй и третий голы Факса забил с разницей в восемь секунд на последней минуте периода. Для 23-летнего форварда этот хет-трик стал первым в карьере. В 23 матчах он набрал 12 (8+4) очков.



После 40 минут игры «Даллас» ведёт со счётом 3:0.

Видео третьего гола Факсы можно посмотреть также на официальном сайте НХЛ.