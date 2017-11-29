СК России прекратил уголовное дело о крушении самолета с «Локомотивом»

Главное управление Следственного комитета России прекратило уголовное дело о крушении самолета с хоккейной командой «Локомотив» в 2011 году. Об этом рассказал адвокат Александр Захарьин, представляющий интересы хоккейного клуба и потерпевших.

Взлетел и через несколько секунд разбился. События 7 сентября 2011 года Шесть лет назад в 16:00 под Ярославлем разбился самолёт Як-42, в котором находились хоккеисты, тренеры и персонал «Локомотива».

«Дело прекратили в связи с тем, что следствие пришло к выводу о виновности пилотов, но они погибли. Родственники подозреваемых дали согласие на прекращение дела по нереабилитирующим обстоятельствам. Мы настаивать на возобновлении дела не будем», — цитирует Захарьина «Комсомольская правда — Ярославль».

Самолет ЯК-42, на борту которого находился основной состав хоккейного клуба «Локомотив», тренеры и экипаж, потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта «Туношна». Следователи пришли к выводу, что причиной стала ошибка пилотов. Также виновным в ЧП признали заместителя директора компании «Як Сервис» Вадима Тимофеева. Суд над ним прошёл в 2015 году.

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