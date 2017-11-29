«Слован» сыграет в Москве со «Спартаком» в ретроформе

«Слован» по просьбе «Спартака» сыграет 9 декабря в Москве в ретроформе. Матч будет приурочен ко дню рождения красно-белых.

«Спартак» обратился с письмом в адрес «Слована», который станет соперником красно-белых в ретроматче 9 декабря, с просьбой поддержать ностальгический дух мероприятия и сыграть в историческом комплекте формы. И клуб из Братиславы с удовольствием откликнулся на это предложение», — сообщается в «твиттере» «Спартака».

«Спартак» представил форму на ретроматч со «Слованом»

Фото формы «Слована» можно посмотреть также в «твиттере» «Спартака».