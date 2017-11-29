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СКА одолел «Авангард» во 2-й раз в сезоне и выиграл седьмой матч подряд

Хоккей

СКА дома переиграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Это седьмая победа подряд и 13-я в последних 14 матчах. В 37 матчах сезона питерцы потерпели три поражения. «Авангард» проиграл четвёртый матч кряду, повторив свою самую длинную серию поражений в сезоне.

Матч завершился со счётом 3:2 в пользу СКА. В составе победителей отличились Сергей Плотников, Владислав Гавриков и Вячеслав Войнов. В составе проигарвших шайбы забросили экс-«армеец» Максим Чудинов и Илья Михеев.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2017, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3 : 2
1:1, 2:0, 0:1
Авангард
Омская область
0:1 – Чудинов (Эверберг, Пёрселл) – 06:38 (5x5), 1:1 – Плотников (Шипачёв, Ковальчук) – 16:52 (5x4), 2:1 – Гавриков (Войнов, Каблуков) – 29:33 (5x5), 3:1 – Войнов (Широков) – 38:53 (5x4), 3:2 – Михеев (Манукян, Семёнов) – 51:37 (5x5)

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

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