СКА одолел «Авангард» во 2-й раз в сезоне и выиграл седьмой матч подряд

СКА дома переиграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Это седьмая победа подряд и 13-я в последних 14 матчах. В 37 матчах сезона питерцы потерпели три поражения. «Авангард» проиграл четвёртый матч кряду, повторив свою самую длинную серию поражений в сезоне.

Матч завершился со счётом 3:2 в пользу СКА. В составе победителей отличились Сергей Плотников, Владислав Гавриков и Вячеслав Войнов. В составе проигарвших шайбы забросили экс-«армеец» Максим Чудинов и Илья Михеев.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

