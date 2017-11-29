Скривенс: «Мы не вспоминали про 0:5 в Уфе от «Ак Барса»

Вратарь «Салавата Юлаева» Бен Скривенс поделился эмоциями от победы над «Ак Барсом» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Мы концентрировались только на сегодняшней игре, не вспоминали про 0:5 в Уфе. Команда сыграла хорошо, особенно в меньшинстве. Майоров всегда ложится под шайбу, не только сегодня, много играет в меньшинстве. Помню, что и Филип Ларсен заблокировал опасный бросок.



У меня всегда огромная мотивация на все игры, не важно, с лидером или аутсайдером», – передаёт слова Скривенса «БИЗНЕС Online».

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