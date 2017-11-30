Малкин, Кросби и Летанг подарили Залу славы перстень за победу в Кубке-2017

Несколько представителей «Питтсбург Пингвинз», среди которых были хоккеисты Сидни Кросби, Евгений Малкин и Крис Летанг, а также генеральный менеджер Джим Рутерфорд, передали Залу славы хоккея в Торонто перстень обладателя Кубка Стэнли 2017 года.



Его украшают около 200 бриллиантов, в том числе 10 жёлтых, которыми выложена эмблема «Пингвинз» и фраза «Back 2 Back» с изображением двух кубков Стэнли на левой стороне кольца. «Питтсбург» стал обладателем главного приза НХЛ в 2016 и 2017 годах.



Перстень займёт место в разделе Зала славы, посвящённом обладателям Кубка Стэнли, в котором представлены все клубы, поднимавшиеся на вершину лиги с 2007 года.

Посмотреть фото также можно в «Твиттере».