«Автомобилист» разгромил «Северсталь», Коварж отразил все 38 бросков по воротам

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» одержал уверенную победу над череповецкой «Северсталью», встреча завершилась со счётом 5:0. Команда Владимира Крикунова сумела впервые обыграть «Северсталь» на домашнем льду в основное время.



Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Егор Миловзоров, Дуайт Кинг, Михал Чайковски и Никита Трямкин, оформивший дубль. Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж оформил третий «сухарь» в сезоне, отразив 38 бросков по своим воротам.



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