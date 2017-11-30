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«Автомобилист» разгромил «Северсталь», Коварж отразил все 38 бросков по воротам

Хоккей

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» одержал уверенную победу над череповецкой «Северсталью», встреча завершилась со счётом 5:0. Команда Владимира Крикунова сумела впервые обыграть «Северсталь» на домашнем льду в основное время.

Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Егор Миловзоров, Дуайт Кинг, Михал Чайковски и Никита Трямкин, оформивший дубль. Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж оформил третий «сухарь» в сезоне, отразив 38 бросков по своим воротам.

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КХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2017, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
5 : 0
1:0, 2:0, 2:0
Северсталь
Череповец
1:0 – Миловзоров (Кучерявенко, Чайковски) – 03:22 (5x5), 2:0 – Кинг (Паренто, Трямкин) – 22:03 (4x4), 3:0 – Трямкин (Хрипунов) – 35:09 (5x5), 4:0 – Чайковски (Симаков, Гареев) – 40:54 (5x5), 5:0 – Трямкин (Паре, Паренто) – 58:58 (5x5)
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