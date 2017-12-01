Седины стали первыми братьями в истории НХЛ, набравшими по 1000 очков

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Даниэль Седин в матче с «Нэшвилл Предаторз» набрал своё 1000-е очко в НХЛ. Он отметился заброшенной шайбой и голевой передачей.



Даниэль Седин проводит 1251-й матч, за это время он забил 376 голов и отдал 624 передачи. Его брат-близнец Хенрик в 1274 матчах набрал 1035 (239+795) баллов за результативность.



Братья Седин всю карьеру провели в «Ванкувере». Они стали единственными братьями в истории НХЛ, которые набрали не менее 1000 очков каждый, а также единственными игроками в истории «Ванкувера», преодолевшими этот рубеж.

Видео, в котором Даниэль Седин набирает 1000-е очко, можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.