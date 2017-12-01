Форвард «Тампы» Пакетт дисквалифицирован на одну игру

Официальный сайт НХЛ сообщает, что нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Седрик Пакетт дисквалифицирован на одну игру по итогам встречи с «Бостоном» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хоккеист наказан лигой за толчок на борт защитника соперников Тори Круга.

Таким образом, форвард пропустит игру с «Сан-Хосе». В этом сезоне он принял участие в 11 встречах и набрал 1 (0+1) очко за результативность.

В соответствии с условиями коллективного договора Пакетт потеряет 4368,28 доллара.

Видео, в котором Пакетт нарушает правила на Круге, можно посмотреть в «твиттере» обозревателя Брэдли Уитселла.