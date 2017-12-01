«Эдмонтон» — «Торонто»: Кассиан и Мартин подрались во второй раз за шесть лет

В первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ произошла драка между нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Заком Кассианом и нападающим «Торонто Мэйпл Лифс» Мэттом Мартином. Отметим, что хоккеисты уже не первый раз выясняют отношения. 29 ноября 2011 года Кассиан и Мартин уже подрались, будучи соответственно игроками «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Видео сегодняшней драки можно посмотреть в «твиттере» hockeyfights.

Оба игрока получили по 5 минут за драку.

Кассиан оформил хет-трик Горди Хоу: забил гол, отдал результативную передачу и подрался.