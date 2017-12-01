«Спартак» отправил Мирнова в ВХЛ

Нападающий московского «Спартака» Игорь Мирнов прибыл в расположение клуба ВХЛ воскресенского «Химика», информирует официальный сайт команды.

Воскресенский «Химик» является фарм-клубом московского «Спартака». Мирнов не выходил на лёд в матчах КХЛ с 27 октября, когда получил повреждение в игре против московского «Динамо». В 22 матчах нынешнего сезона КХЛ на счету Мирнова 10 (5+5) очков за результативность.

Мирнов — чемпион России 2005 года в составе московского «Динамо», финалист Кубка Гагарина 2015 года в составе казанского «Ак Барса».

За свою карьеру 33-летний нападающий никогда ранее не играл в ВХЛ. В «Химике» Игорь Мирнов будет выступать под №92