Карлссон — о новом контракте: неважно, где, но я получу столько, сколько стою

Капитан «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон сообщил, что рассчитывает на максимальный контракт, когда придёт время подписывать новое соглашение, и не исключил, что ради этого может сменить клуб.

«Когда я выйду на рынок, то получу столько, сколько стою, и не меньше. И неважно, где я буду играть. Это бизнес. Под этим углом рассматривали игроков с момента основания лиги. Думаю, сами хоккеисты находились на другой стороне вещей, когда наступал черёд переговоров. Мне кажется, пришла пора осознать, что, когда мы садимся за стол переговоров, это бизнес с обеих сторон.



Мне нравится в «Оттаве», я провёл здесь всю карьеру. Я вкладывал в команду своё время, но в конечном итоге, если при обсуждении нового контракта нам не удастся прийти к соглашению с коммерческой точки зрения, надо будет рассматривать другие варианты. Именно так поступают владельцы клубов», — цитирует Карлссона Ottawa Sun.



Шестилетний контракт шведского защитника на $ 45,5 млн заканчивается после сезона-2018/19. Он выступает в «Оттаве» с 2009 года и дважды выигрывал «Норрис Трофи».