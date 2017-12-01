Основной вратарь «Чикаго» Кори Кроуфорд выбыл из-за травмы

«Чикаго Блэкхоукс» поместил основного вратаря Кори Кроуфорда в список травмированных, он пропустит не меньше недели. О характере травмы не сообщается. Клуб также вызвал из АХЛ Жана-Франсуа Берубе.

Голкипер отыграл весь матч с «Даллас Старз», в котором отразил 31 бросок из 35 (3:4 ОТ). 32-летний Кроуфорд в этом сезоне одержал 11 побед в 21 матче с 93% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,29.

«Чикаго» занимает пятое место в Центральном дивизионе и девятое — на Западе, набрав 28 очков в 25 матчах.