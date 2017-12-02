Задоров: плохо сыграл при обоих пропущенных голах, беру на себя ответственность

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров после поражения в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (1:2) взял вину за пропущенные голы на себя. При обоих шайбах россиянин находился на льду.



«Первый гол соперника – моя вина. Это была ошибка, которая стоила нам игры. Я думаю, что плохо сыграл и при втором пропущенном голе. Беру всю ответственность за шайбы на себя», — приводит слова Задорова Denver Post.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Нью-Джерси».



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