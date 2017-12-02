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Овечкин сфотографировался в майке: «Мы не будем отстоем в этом году»

Хоккей

В минувшее межсезонье нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал уход многих лидеров команды фразой: «Мы не собираемся быть отстоем в этом году». Это высказывание россиянина стало известным, и сайт Russian Machine Never Breaks даже выпустил тираж специальных футболок с этой фразой. Несколько дней назад Овечкин сфотографировался в майке с этой надписью, фотографию выложила в свой «инстаграм» супруга Александра Анастастия Шубская.

Стоит отметить, что эти футболки поступили в свободную продажу в одном из интернет-магазинов. Стоимость различных вариантов футболки варьируется от $ 17,99 до $ 23,99 без учёта доставки.

Посмотреть фото также можно в «Твиттере».

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