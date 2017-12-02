Аболс: «Ладу» просто трясло 30 минут, какая-то игра появилась после 0:2

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение в матче с «Адмиралом» со счётом 2:3.



«По сравнению с „Ладой“, „Адмирал“ играл гиперуверенно, потому что нас просто трясло 30 минут, атаку начать не могли. После 0:2 благодаря тройке Стрельцова появилась какая-то игра, зацепились, сравняли счёт. Но игра в большинстве и в меньшинстве сегодня предопределила исход встречи. Мы знали, что у „Адмирала“ хорошее большинство, но когда игроки допускают столько ошибок, владея шайбой, победить практически невозможно», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.

«Адмирал» одолел «Ладу» и прервал серию поражений

Видеообзор второго периода можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.