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Дубль Щеголькова помог ХК «Сочи» обыграть московское «Динамо»

Хоккей

ХК «Сочи» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо». Встреча, проходившая в Сочи, завершилась со счётом 4:1.

Владимир Брюквин открыл счёт в первом периоде, отличившись при игре в меньшинстве. Во втором игровом отрезке хозяева дважды поразили ворота Александра Ерёменко, авторами голов стали Вадим Щегольков и Никита Щитов. В заключительной трети Вадим Щегольков оформил дубль, а окончательный результат установил Эрик О'Делл, поразивший пустые ворота.

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КХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2017, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
4 : 1
0:1, 2:0, 2:0
Динамо М
Москва
0:1 – Брюквин – 07:21 (4x5), 1:1 – Щегольков (О'Делл) – 24:09 (5x5), 2:1 – Щитов (Цветков, Лапенков) – 36:22 (5x5), 3:1 – Щегольков (Лапенков, Хомицкий) – 45:47 (5x5), 4:1 – О'Делл (Коллинз, Полашек) – 59:57 (en)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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