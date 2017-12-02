Дубль Щеголькова помог ХК «Сочи» обыграть московское «Динамо»

ХК «Сочи» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо». Встреча, проходившая в Сочи, завершилась со счётом 4:1.



Владимир Брюквин открыл счёт в первом периоде, отличившись при игре в меньшинстве. Во втором игровом отрезке хозяева дважды поразили ворота Александра Ерёменко, авторами голов стали Вадим Щегольков и Никита Щитов. В заключительной трети Вадим Щегольков оформил дубль, а окончательный результат установил Эрик О'Делл, поразивший пустые ворота.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.