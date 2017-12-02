Тихонов: в жизни такой атмосферы не было, как с «Йокеритом» на открытом воздухе

Нападающий СКА Виктор Тихонов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ на открытом воздухе с «Йокеритом» со счётом 4:3.

«Никогда в жизни такой атмосферы не было, очень круто. С разминки улыбка не сходила: такой гром, освещение — всё было здорово. Не замёрз. Наоборот, согрелись эмоциями, победой. Не тяжело было настроиться. У нас с «Йокеритом» всё время тяжёлые матчи, мы всегда настраиваемся на все сто. Сегодня — не исключение. Просто так получилось, что игра необычная, интересная. Чем помогают полоски на лице? Просто накрасили, и всё, хотели напугать.

СКА не проигрывает на выезде. В чём феномен? Сезон длинный, много игр ещё. Главное, не терять фокуса, настроя. Выходить готовыми на все 100%. Если выйти на 90% готовыми, нас перекатают и ничего не получится. Главное, настрой.

Было очень круто сегодня, мне вдвойне повезло — у меня здесь живёт сестра. Она побывала на матче наконец-то! Это её первый матч КХЛ. Думаю, ей очень понравилось. Отличная идея проводить такие матчи чаще. Я только за. Чтобы все команды испытали такую атмосферу. Если получится в Петербурге, было бы здорово. Надо делать на новом стадионе на Крестовском! Сравнимо это с «зимней классикой» НХЛ? Я только смотрел, не участвовал. Думаю, похоже: на улице, народу много, все накрасились», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.