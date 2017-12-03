Каюмов: в «Локомотиве» образуются молодёжные связки, хотели бы сыграть на МЧМ

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов, забросивший свою первую шайбу в КХЛ, поделился эмоциями после результативного матча с «Сибирью» (7:3).



«В раздевалке гол не праздновали, просто долго заминались. Сказал, конечно, Фатееву спасибо, как и он мне сказал до этого. Ребята, тренеры поздравили. Проставлюсь ли как-то? Да, это же традиция. Но всё в пределах правил.

Да, в «Локомотиве» образуются новые молодёжные связки. Конечно, хотелось бы сыграть с парнями и за сборную, если вызовут на чемпионат мира. Если мы будем продолжать так же работать, то наше звено может и в сборной показать результат. В принципе, сегодня какой-то результат был.

В середине матча «Сибирь» здорово добавила, когда они сравняли счёт. А мы наоборот вдруг сбавили. Но получилось, что забили голы в быстрых атаках, в третьем периоде уже забили для успокоения и выиграли матч. Прорезалась результативность после выезда на Дальний Восток? Я думаю, это просто совпадение, и наша работа просто приносит плоды.

Вы знаете, когда идёт удачная серия, небольшая вялость в началах матчей присутствует. Но потом команда собирается, и у нас всё получается», — сказал Каюмов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синицыным.

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Видео гола Каюмова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.