Кучеров вошёл в топ-3 в истории НХЛ по очкам за 26 игр сезона среди россиян

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, оформив дубль в матче с «Сан-Хосе Шаркс», вошёл в топ-3 в истории НХЛ по очкам за первые 26 игр сезона среди российских игроков.

В сезоне-2017/18 на счету Кучерова 38 (19+19) очков в 26 матчах. Больше него за всю историю лиги на аналогичном отрезке сезона набирали только нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (43 очка в сезоне-2008/09) и Сергей Фёдоров (42 очка в сезоне-1993/94).

В топ-7 также входят Павел Буре, Алексей Жамнов, Александр Могильный и Илья Ковальчук.

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