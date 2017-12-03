Торторелла: клюшку Панарина держали, не уверен, что он начал праздновать гол

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал поражение в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (3:4) и эпизод в третьем периоде, когда Артемий Панарин посчитал, что шайба зайдёт в ворота, и начал праздновать гол.

Грубая ошибка Панарина. Что это было? Мог стать героем, но при счёте 3:4 раньше времени начал праздновать гол своей команды.

«Мы должны получать больше пользы от других парней, но тройка Панарина, безусловно, была очень хороша в игре. Панарин всё это время хорошо играет с ними. Я думаю, что просто последние две игры сделали его более конкурентоспособным. Он находился в тени в течение нескольких игр, однако в последних двух матчах он был действительно силён при игре с шайбой. Их тройка играет очень хорошо.

Я посмотрел повтор после того, как мы пришли в раздевалку. Бигл поднял клюшку. Я не уверен, что Панарин начал праздновать гол», — приводит слова Тортореллы The Athletic.

Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».