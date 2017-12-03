Дубль Воронина принёс «Спартаку» победу над «Торпедо»

«Спартак» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу московского клуба.

По ходу первого периода нижегородский клуб дважды выходил вперёд усилиями Егора Дугина и Евгения Грачёва. Шайбы хоккеистов «Торпедо» разделил гол 19-летнего нападающего москвичей Ильи Талалуева. Во втором и третьем периодах по разу отличился другой нападающий «Спартака» Артём Воронин. Для хоккеиста московского клуба этот дубль стал первым в карьере на высшем уровне. Окончательный результат установил Александр Хохлачёв, поразив пустые ворота.

Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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