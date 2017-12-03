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Дубль Воронина принёс «Спартаку» победу над «Торпедо»

Хоккей

«Спартак» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу московского клуба.

По ходу первого периода нижегородский клуб дважды выходил вперёд усилиями Егора Дугина и Евгения Грачёва. Шайбы хоккеистов «Торпедо» разделил гол 19-летнего нападающего москвичей Ильи Талалуева. Во втором и третьем периодах по разу отличился другой нападающий «Спартака» Артём Воронин. Для хоккеиста московского клуба этот дубль стал первым в карьере на высшем уровне. Окончательный результат установил Александр Хохлачёв, поразив пустые ворота.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
4 : 2
1:2, 1:0, 2:0
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Дугин (Даугавиньш, Гарбутт) – 04:36 (5x4), 1:1 – Талалуев (Лещенко) – 08:34 (5x5), 1:2 – Грачёв (Жуков) – 15:27 (5x5), 2:2 – Воронин (Никонцев, Беспалов) – 26:08 (4x5), 3:2 – Воронин (Никонцев, Лаюнен) – 49:19 (5x5), 4:2 – Хохлачёв (Лещенко) – 58:44 (en)

Обзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

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