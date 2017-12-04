Третьяк – о возможном недопуске России к ОИ: это будет просто беда и нечестно

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что без сборной России олимпийский хоккейный турнир потеряет интерес болельщиков. 5 декабря МОК примет решение об участии российских спортсменов в Играх 2018 года.

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«Спортсмен всю жизнь идёт к олимпийской медали. Я — член Международной федерации хоккея, которая написала письмо Томасу Баху с информацией, что хоккейные федерации Канады, США, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Чехии и Южной Кореи не имеют претензий к мужской сборной России. Мы провели 177 допинг- тестов, и нет ни одного допингового нарушения.

Все хотят видеть Россию на олимпийском хоккейном турнире, ведь Национальной хоккейной лиги там не будет, а если не будет России, что тогда будет за турнир? Он потеряет интерес болельщиков, это будет просто беда, и это будет нечестно, откровенно говоря", — цитирует Третьяка ТАСС.

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