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Нападающий Хоменко, выступавший в WHL, подпишет контракт с «Ак Барсом»

Хоккей

Как стало известно «Чемпионату», 19-летний нападающий Ян Хоменко, выступавший в североамериканской команде WHL «Виктория», продолжит карьеру в «Ак Барсе».

Казанскому клубу принадлежат права на хоккеиста в КХЛ. Форвард уже находится в столице Татарстана, где проходит процедуру медицинского обследования. В ближайшее время с Хоменко будет заключён двусторонний контракт, после чего игрок отправится набираться игровой практики в МХЛ или Высшую лигу.

Хоменко играл в WHL с 2015 года. В этом сезоне он принял участие в 20 матчах и набрал 11 (2+9) очков.

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