«Нэшвилл» обыграл «Бостон», Емелин набрал 1 очко

«Нэшвилл Предаторз» победил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

В составе «Нэшвилла» дублем отметился Крэйг Смит (2-я и 20-я минуты), Ник Бонино (23), Кевин Фиала (25) и Филип Форсберг (47). За «Бостон» голы забили Чарли Макэвой (31), Здено Хара (45) и Давид Пастрняк (46).

Российский защитник «Предаторз» Алексей Емелин отметился результативной передачей. Это очко стало для Емелина 4-м (0+4) в сезоне. Голкипер «Бостона» Антон Худобин пропустил 4 шайбы за 24 минуты 10 секунд, после чего был заменён на Туукку Раска.

Видео эпизода, в котором Смит забил гол с передачи Емелина, можно посмотреть на странице «Нэшвилла» в «Твиттере».