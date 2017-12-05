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«Нэшвилл» обыграл «Бостон», Емелин набрал 1 очко

Хоккей

«Нэшвилл Предаторз» победил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

В составе «Нэшвилла» дублем отметился Крэйг Смит (2-я и 20-я минуты), Ник Бонино (23), Кевин Фиала (25) и Филип Форсберг (47). За «Бостон» голы забили Чарли Макэвой (31), Здено Хара (45) и Давид Пастрняк (46).

Российский защитник «Предаторз» Алексей Емелин отметился результативной передачей. Это очко стало для Емелина 4-м (0+4) в сезоне. Голкипер «Бостона» Антон Худобин пропустил 4 шайбы за 24 минуты 10 секунд, после чего был заменён на Туукку Раска.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2017, вторник. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
5 : 3
2:0, 2:1, 1:2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Смит (Емелин, Туррис) – 01:26 (5x5), 2:0 – Смит (Экхольм, Фиала) – 19:42 (5x5), 3:0 – Бонино (Сиссонс, Арвидссон) – 22:15 (5x5), 4:0 – Фиала (Туррис, Смит) – 24:10 (5x5), 4:1 – Макэвой (Хайнен, Крейчи) – 30:14 (5x4), 4:2 – Хара (Бэйкс, Нэш) – 44:33 (5x5), 4:3 – Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 45:48 (5x5), 5:3 – Форсберг (Йози) – 46:22 (5x5)

Видео эпизода, в котором Смит забил гол с передачи Емелина, можно посмотреть на странице «Нэшвилла» в «Твиттере».

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