Худобин: не знаю, что сказать, у «Нэшвилла» залетало практически всё

Вратарь «Бостон Брюинз» Антон Худобин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (3:5). Российский голкипер вышел в стартовом составе, но пропустил четыре шайбы после 14 бросков и был заменён на пятой минуте второго периода.



«Тяжёлый матч. Мы позволяли сопернику создавать голевые моменты, и у них залетало практически всё. Не знаю, что сказать. Ребята очень хорошо играли. Мы могли отыграться, но этого не случилось», — сказал Худобин в эфире клубного телевидения.

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