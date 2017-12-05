Дубли Кучерова и Кузнецова — в топ-10 моментов игры россиян на прошедшей неделе

НХЛ опубликовала подборку лучших моментов игры россиян на прошедшей неделе.

1-2. Дубль Евгения Кузнецова в матче с «Лос-Анджелес Кингз».

3. Вторая шайба Никиты Кучерова в матче с «Сан-Хосе Шаркс».

4. Гол Евгения Кузнецова в матче с «Коламбус Блю Джекетс».

5. Первая шайба Никиты Кучерова в матче с «Сан-Хосе Шаркс».

6. Гол Александра Радулова в игре с «Чикаго Блэкхоукс».

7. Шайба Павла Бучневича в матче с «Флоридой Пантерз».

8. Гол Артемия Панарина в ворота «Анахайм Дакс».

9. Шайба Артемия Панарина в игре с «Вашингтона Кэпиталз».

10. Гол Михаила Сергачёва в матче с «Баффало Сэйбрз».

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