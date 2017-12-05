Дубли Кучерова и Кузнецова — в топ-10 моментов игры россиян на прошедшей неделе

НХЛ опубликовала подборку лучших моментов игры россиян на прошедшей неделе.
1-2. Дубль Евгения Кузнецова в матче с «Лос-Анджелес Кингз».
3. Вторая шайба Никиты Кучерова в матче с «Сан-Хосе Шаркс».
4. Гол Евгения Кузнецова в матче с «Коламбус Блю Джекетс».
5. Первая шайба Никиты Кучерова в матче с «Сан-Хосе Шаркс».
6. Гол Александра Радулова в игре с «Чикаго Блэкхоукс».
7. Шайба Павла Бучневича в матче с «Флоридой Пантерз».
8. Гол Артемия Панарина в ворота «Анахайм Дакс».
9. Шайба Артемия Панарина в игре с «Вашингтона Кэпиталз».
10. Гол Михаила Сергачёва в матче с «Баффало Сэйбрз».
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