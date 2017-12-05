Метсола: посмотрим после сезона, останусь ли я в «Амуре»

Вратарь «Амура» Юха Метсола рассказал, чем отличается нынешняя команда от тех, что были в предыдущие годы, а также отметил, что ещё не решил, останется ли в Хабаровске в следующем сезоне.

«Сейчас мы можем забивать много голов. Я не помню, чтобы наша команда могла забросить пять шайб в одном матче. Мы хорошо играем в атаке, это помогает и мне. Если я пропущу пару раз, то у нас будет ещё шанс на победу. А в прошлом году, если мы пропускали три, то наверняка уже проигрывали. Это лучший «Амур», за который я играл. У нас есть отличный шанс попасть в плей-офф. Всё отличается от прошлых лет, мы рядом с восьмёркой. Мне Мартемьянов нравится, он умный. Он знает: если мы много путешествуем, то иногда нет смысла проводить тренировки на льду. Мне нравится, как он смотрит на игру.

Игра в КХЛ — это отличный опыт. Хочу продолжать здесь играть. Классный хоккей, а мне важно выступать в лучшей лиге, в какой я могу быть. Планирую ли я остаться в Хабаровске? Возможно. Посмотрим после сезона», — цитирует Метсолу пресс-служба КХЛ.