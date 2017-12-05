Кожевников: согласен на нейтральный флаг для России, хоккеисты должны быть на ОИ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение МОК по допуску России к участию в Олимпийских играх в Пхёнчхане.



«Считаю, под нейтральным флагом хоккеисты должны ехать. Можно надеть любую форму, и мы будем болеть за наших. Если всех игроков допускают, я согласен на такое решение. Сейчас же ещё непонятно, отпустят ли всех. Конечно, отсутствие флага — очень неприятный момент. Уверен, многим это неприятно. Мы должны доказать командой, что мы сильнейшие.



Решение МОК не вызвало удивление, всё шло к этому, было понятно, раз идёт такая ерунда. Меня просто удивила политика предыдущих наших руководителей. Раньше надо было заниматься этой проблемой, особенно Министерству спорта», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

«Отказаться – значит сдаться!». Почему сборная России по хоккею хочет на ОИ Даже под нейтральным флагом.