Овечкин вошёл в пятёрку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял четвёртое место в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги по версии журнала Forbes.

Общий доход 32-летнего Овечкина составляет $ 14,5 млн. $ 10 млн. хоккеист получает по контракту с «Вашингтоном», а $ 4,5 млн. он зарабатывает на соглашениях со спонсорами. По сравнению с прошлым годом его доход вырос на $ 500 тысяч. В рейтинге 2016 года он занимал пятое место.

Самым высокооплачиваемым игроком НХЛ второй год подряд стал канадский нападающий «Чикаго» Джонатан Тэйвз, который заработал $ 16 млн. (13,8 — по контракту, 2,2 — по спонсорским соглашениям). Канадский форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, который вместе с командой два года подряд выигрывал Кубок Стэнли, занимает второе место в списке. Кросби больше всех получает от спонсорских контрактов — $ 4,8 млн., ещё $ 10,9 млн. ему полагается по контракту с клубом. Замыкает тройку самых высокооплачиваемых игроков другой нападающий «Чикаго» американец Патрик Кейн, зарабатывающий $ 14,8 млн. (13,8 + 1).

Также в список попали словенский нападающий «Лос- Анджелеса» Анже Копитар ($ 13,1 млн.), канадский нападающий «Далласа» Джейми Бенн ($ 13,1 млн.), канадский защитник «Нэшвилла» Пи-Кей Суббан ($ 12,5 млн.), канадский защитник «Монреаля» Ши Уэбер ($ 12,1 млн.), канадский форвард «Тампы» Стивен Стэмкос ($ 11 млн.), канадский форвард «Анахайма» Кори Перри ($ 10,2 млн.).