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Гол Бучневича принёс «Рейнджерс» победу над «Питтсбургом», Малкин набрал 1 очко

Хоккей

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе «Рейнджерс» отличились Кристовал Нивс (17-я минута), Йеспер Фаст (33), Матс Цуккарелло (38) и Павел Бучневич (52). За «Пингвинз» голы забили Конор Шири (16), Фил Кессел (28) и Патрик Хёрнквист (44). Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей.

Победная серия «пингвинов» прервалась на отметке в четыре матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2017, среда. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3 : 4
1:1, 1:2, 1:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 – Шири (Хёрнквист, Летанг) – 15:13 (5x5), 1:1 – Нивс (Цуккарелло, Шаттенкирк) – 16:49 (5x5), 2:1 – Кессел (Гюнцель, Мяяття) – 27:11 (5x5), 2:2 – Фаст (Шей, Кэри) – 32:26 (5x5), 2:3 – Цуккарелло (Миллер, Смит) – 37:20 (5x5), 3:3 – Хёрнквист (Малкин, Коул) – 43:35 (5x4), 3:4 – Бучневич (Деарне, Крайдер) – 51:12 (5x5)

Видео гола Бучневича можно посмотреть в «твиттере» NHL on NBC.

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