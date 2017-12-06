Гол Бучневича принёс «Рейнджерс» победу над «Питтсбургом», Малкин набрал 1 очко

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе «Рейнджерс» отличились Кристовал Нивс (17-я минута), Йеспер Фаст (33), Матс Цуккарелло (38) и Павел Бучневич (52). За «Пингвинз» голы забили Конор Шири (16), Фил Кессел (28) и Патрик Хёрнквист (44). Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей.

Победная серия «пингвинов» прервалась на отметке в четыре матча.

Видео гола Бучневича можно посмотреть в «твиттере» NHL on NBC.