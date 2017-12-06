«Коламбус» — «Нью-Джерси»: Дженнер со злости ударил партнёра клюшкой по руке

«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 1:4.



В концовке третьего периода нападающий «мундиров» Бун Дженнер подъехал к скамейке запасных, чтобы провести смену, и со злости ударил клюшкой по бортику. Однако не рассчитал и попал по руке своему партнёру Тайлеру Мотту, который тут же скорчился от боли.

«Коламбус» проиграл второй матч подряд и уступил «Нью-Джерси» первое место в дивизионе Метрополитан.

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