TSN: если КХЛ решит поиграть мускулами, ИИХФ может отстранить Россию от ЧМ и МЧМ

Обозреватель TSN Фрэнк Сервалли считает, что ИИХФ может пригрозить России отстранением сборных от ЧМ и МЧМ в случае, если КХЛ откажется отпускать игроков в сборные на Олимпиаду. Ранее МОК вынес решение, согласно которому российские спортсмены смогут выступить на Играх только под нейтральным флагом.



«Если КХЛ решит поиграть мускулами, ИИХФ теоретически может пригрозить Федерации хоккея России санкциями, такими как отстранение от чемпионатов мира и молодёжных чемпионатов мира, а также отменой трансферного соглашения между КХЛ и НХЛ. Это может произойти, если КХЛ решит не отпускать игроков иностранных сборных на Олимпиаду.



Пока ещё не ясно, заставят ли такие угрозы КХЛ и Россию подчиниться», — написал Сервалли.

Овечкин не понял Ковальчука. Хоккейный мир — о решении МОК Почти все в хоккее за то, чтобы ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. Кроме игроков НХЛ.