13 игроков КХЛ вызваны в сборную Чехии на Кубок Первого канала

Тренерский штаб сборной Чехии определился с составом на второй этап Евротура – Кубок Первого канала, который пройдёт с 13 по 17 декабря в Москве. В сборную вызваны 13 представителей КХЛ.

Вратари: Павел Францоуз («Трактор»), Доминик Фурх («Авангард»), Патрик Бартошак («Витковице», Чехия);

Защитники: Якуб Накладал («Локомотив»), Ян Коларж, Михал Йордан (оба – «Амур»), Томаш Кундратек(«Торпедо»), Ондржей Витасек («Югра»), Войтех Мозик («Витязь»), Либор Шулак («Лахти», Финляндия), Ондржей Немец («Комета», Чехия), Збынек Михалек («Спарта», Чехия), Милан Дудера («Оцеларжи», Чехия);

Нападающие: Роман Червенка («Фрибург», Швейцария), Томаш Филиппи («Металлург»), Иржи Секач («Ак Барс»), Андрей Нестрашил («Нефтехимик»), Роман Горак («Витязь»), Томаш Зогорна («Амур»), Доминик Кубалик («Амбри-Пиотта», Швейцария), Роберт Коусал («Давос», Швейцария), Мартин Эрат («Комета», Чехия), Якуб Клепиш («Млада Болеслав», Чехия), Михал Вондрка («Хомутов», Чехия), Петр Коукал («Маунтфилд», Чехия), Милан Гулаш, Томаш Мертл (оба – «Шкода», Чехия), Мартин Ружичка («Оцеларжи», Чехия).