Лукоянов — о третьем периоде: в подсознании сидело, что нельзя пропустить

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3 ОТ).

«Вытащили такой матч, показали характер. Показали, что у нас тоже сильная команда. Хороший матч получился. Думаю, болельщикам он понравился. Индивидуальные ошибки подвели, ошибка решила всё. Проиграли, но, считаю, сыграли достойно.

Во втором периоде нам пришлось забивать, поскольку «горели» — 0:2. Нас это раскрепощало. А в третьем периоде в подсознании сидело, что нам нельзя пропустить, поэтому большинство прошло без обострений. Это было ключевым: забей — и могли бы спокойно довести игру до победы. Но у них отличное меньшинство. Впрочем, как и у нас.

Когда последний гол засчитали, народ радовался. Показалось, что у СКА было много болельщиков. Может, это местные. Сегодня у «Ак Барса» тоже была хорошая поддержка, полные трибуны. Мы слышали их. На мой взгляд, сегодня игра была похожа на плей-офф», – сказал Лукоянов в интервью «Спорт Бизнес Online».