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Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: девятая подряд победа «Спартака»

Хоккей

Программа 6 декабря в регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги была представлена четырьмя матчами. Очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ принёс следующие результаты.

«Омские Ястребы» потерпели поражение во встрече с «Мамонтами Югры» со счётом 1:2. Серия поражений омичей достигла отметки в семь игр.

МХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2017, среда. 14:00 МСК
Омские Ястребы
Омская область
1 : 2
0:1, 1:0, 0:0, 0:1
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
0:1 – Попов (Беляев, Юшкевич) – 06:21 (5x5), 1:1 – Рожковский (Жукенов, Самохвалов) – 32:01 (5x4), 1:2 – Попов (Юшкевич) – 63:26 (5x5)

МХК «Спартак» оказался сильнее «Атлантов», победив со счётом 3:1. Победная серия московского клуба достигла девяти матчей.

МХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2017, среда. 17:00 МСК
МХК Спартак
Москва
3 : 1
1:0, 1:0, 1:1
Атланты
Московская область
1:0 – Кравченко (Авксентьев) – 03:10 (5x5), 2:0 – Кузьменко (Миллер) – 35:21 (5x5), 2:1 – Морозов (Клепко) – 41:25 (5x5), 3:1 – Розанов (Первов) – 55:59 (5x5)

«Красная Армия» повторно сломила сопротивление «СКА-Серебряные Львы» со счётом 4:3 Б.

МХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2017, среда. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва
4 : 3
1:0, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
1:0 – Дёмин (Корбит, Алексеев) – 08:42 (5x5), 2:0 – Козырев (Филин) – 28:36 (5x4), 2:1 – Шкоденко (Большаков, Кривошеев) – 32:07 (5x5), 2:2 – Куликов (Кривошеев, Ведерников) – 36:28 (5x5), 2:3 – Галыгин (Чернов, Тюнеев) – 39:14 (5x4), 3:3 – Долгопятов (Комиссаров) – 47:08 (5x5), 4:3 – Крашенинников – 65:00 ( ПБ)

МХК «Динамо» на домашнем льду оказался сильнее «Куньлунь Ред Стар Юниор» — 4:3 ОТ.

МХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2017, среда. 19:00 МСК
МХК Динамо
Москва
4 : 3
0:1, 2:1, 1:1, 1:0
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
0:1 – Кокшаров (Харинов) – 04:34 (5x5), 1:1 – Муранов (Леонов) – 21:22 (5x5), 2:1 – Зайцев (Панкратов) – 22:23 (5x5), 2:2 – Ван (Кокшаров, Виитанен) – 22:55 (5x5), 3:2 – Круглов (Зайцев) – 42:19 (5x5), 3:3 – Харинов (Свобода, Чжан) – 52:36 (5x4), 4:3 – Панкратов (Толпегин) – 60:30 (5x5)

Программа 6 декабря в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги была представлена только одним матчем, в котором «Нефтяник» за счёт единственного гола оказался сильнее «Ижстали» (1:0).

ВХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2017, среда. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
1 : 0
0:0, 1:0, 0:0
Ижсталь
Ижевск
1:0 – Гильманов (Янсонс, Воеводин) – 22:19 (5x5)
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