Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: девятая подряд победа «Спартака»

Программа 6 декабря в регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги была представлена четырьмя матчами. Очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ принёс следующие результаты.

«Омские Ястребы» потерпели поражение во встрече с «Мамонтами Югры» со счётом 1:2. Серия поражений омичей достигла отметки в семь игр.

МХК «Спартак» оказался сильнее «Атлантов», победив со счётом 3:1. Победная серия московского клуба достигла девяти матчей.

«Красная Армия» повторно сломила сопротивление «СКА-Серебряные Львы» со счётом 4:3 Б.

МХК «Динамо» на домашнем льду оказался сильнее «Куньлунь Ред Стар Юниор» — 4:3 ОТ.

Программа 6 декабря в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги была представлена только одним матчем, в котором «Нефтяник» за счёт единственного гола оказался сильнее «Ижстали» (1:0).