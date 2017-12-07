Источник: Плотников не сдавал положительной допинг-пробы

Как сообщил «Чемпионату» источник, близкий к ФХР, нападающий СКА и сборной России Сергей Плотников не сдавал положительной допинг-пробы в сезоне-2016/17. Таким образом, он не мог получить и предупреждение за использование запрещённых препаратов.



«Факта положительной допинг-пробы у Плотникова установлено не было», — рассказал источник.



По решению МОК 5 декабря, ни один тренер или врач, чьи подопечные нарушали антидопинговые правила, не могут быть аккредитованы на Олимпиаду-2018. Таким образом, врачи команды и тренерский штаб СКА во главе с Олегом Знарком не попадают под санкции МОК.



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