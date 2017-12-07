«Спартак» — ЦСКА: форвард хозяев Дергачёв получил повреждение

В первом периоде матча московского «Спартака» и ЦСКА травму получил нападающий хозяев Александр Дергачёв. После игрового столкновения форвард отправился в раздевалку и не вышел на площадку во втором периоде встречи.



В игре продолжается второй период, счёт — 1:0 в пользу команды Игоря Никитина.



В нынешнем сезоне Дергачёв принял участие в 27 матчах «Спартака», записав на свой счёт 10 (6+4) результативных баллов при показателе полезности -3".



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