Скудра: отмечу Ивана Захарчука — он понимал, что, выводя шайбу, получит удар

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра подвёл итоги матча с «Витязем», который закончился со счётом 4:1.



«Мы играли дома, вышли заряженными и хорошо начали матч. Провели хороший первый период, смогли забить пару голов. Во втором периоде нас немного подвела дисциплина, да и противник добавил. Мы знали, что у «Витязя» очень быстрые нападающие и просто быть не могло. В нескольких моментах Иван Лисутин выручил нас, спасибо ему за это. Хорошо, что смогли забить во втором периоде в большинстве.В третьем периоде было непросто. Хорошо, что нам удалась результативная контратака, после которой мы довели игру до победы.

Должен отметить Ивана Захарчука. Выводя шайбу из зоны, он знал, что получит удар, но такие вещи очень важны для нас. Хорошая домашняя победа. До паузы нам предстоит сыграть ещё один матч. Готовимся дальше», — приводит слова Скудры официальный сайт «Торпедо».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.