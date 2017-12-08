Кобылянский о Матче звёзд: игроки из всех клубов усилят интерес болельщиков

Вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский рассказал о подготовке к Матчу звёзд КХЛ 2018 года.

Сформированы составы на Матч звёзд КХЛ

«Подготовка к главному событию юбилейного, 10-го, сезона КХЛ вышла на финишную прямую. До праздника в Астане осталось чуть больше месяца. Сегодня КХЛ рада объявить полные составы всех четырёх сборных дивизионов КХЛ, в которые, на наш взгляд, вошли лучшие на данный момент игроки лиги. Нельзя не отметить, что каждый клуб будет иметь своего представителя на Матче звёзд, что, на наш взгляд, должно усилить интерес болельщиков к хоккейному празднику», — цитирует Кобылянского официальный сайт КХЛ.